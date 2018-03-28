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Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerden biri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 12:44 | Son Güncelleme

Kırşehir merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 muvazzaf askerden biri tutuklandı.Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırşehir, Mersin, Hatay, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Çanakkale ve Ağrı’da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kırşehir merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 muvazzaf askerden biri tutuklandı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırşehir, Mersin, Hatay, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Çanakkale ve Ağrı’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınıp Kırşehir’e getirilen 10 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen muvazzaf askerlerden A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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