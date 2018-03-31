HABER

Kırşehir’de 26 ekip 144 polis asayiş kontrolü yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 19:25 | Son Güncelleme

Kırşehir’de Türkiye genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2" uygulaması kapsamında 26 ekiple 144 polis asayiş uygulaması yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, suç işleme amacında olanların, aranan şahısların yakalanması ve trafik uygulamaları amacıyla ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2" kapsamında Kırşehir’de de çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Kırşehir’de Türkiye genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2" uygulaması kapsamında 26 ekiple 144 polis asayiş uygulaması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, suç işleme amacında olanların, aranan şahısların yakalanması ve trafik uygulamaları amacıyla ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2" kapsamında Kırşehir’de de çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulamalar sırasında kentte vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yayalara yönelik ekipler görevlendirildi, çalışmada 26 ekip ve 144 polis görev aldı.
Polis, şehrin farklı noktalarında 2 bin 357 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünü yaptı. Trafik ekipleri ise 198 aracı kontrol etti. 41 araca adli, idari ve trafik ihlali nedeniyle cezai işlem uyguladı. Yapılan kontrollerde 49 iş yerinden 4 iş yerine de bin 36 lira para cezası kesildi.

Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı?Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı?
İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.