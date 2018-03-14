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Kırşehir’de FETÖ/PDY duruşmaları

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 12:55 | Son Güncelleme

Fettullahçı (FETÖ) terör yapılanmasında yargılamalarında tefrik edilmiş (ayrılmış) öğretmenlerin ve din görevlilerinin duruşmasına devam edildi.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 32 sanıklı 7 tanıklı öğretim görevlileri ve öğretmenlerden oluşan ilk duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Fettullahçı (FETÖ) terör yapılanmasında yargılamalarında tefrik edilmiş (ayrılmış) öğretmenlerin ve din görevlilerinin duruşmasına devam edildi.
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 32 sanıklı 7 tanıklı öğretim görevlileri ve öğretmenlerden oluşan ilk duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanık yakınlarının duruşması izlemesine izin vermedi.
Sanıklarının bazılarının dijital materyallerinin gelmemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı Temmuz ayına erteledi. Öte yandan din görevlilerinin yargılandığı duruşma ise 11 sanık ve avukatlarının katılımı ile başladı.
Avukatların dijital materyallerin hızlandırılması talebine mahkeme heyeti olumlu cevap verdi. Dijital materyallerin hızlandırılması Siber Suçlardan istenilecek. Mahkeme Heyeti Kayseri’de görev yapan sanık K.K.,’nın hafızlık dersi vermesi gerekçesiyle duruşmaya katılmamasını tefrik durumunda bilgilendirme yapacağına karar vererek duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

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