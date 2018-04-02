HABER

Kırşehir’de fuhuşa aracılıktan tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 22:18 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman ilçesinde fuhuş ve fuhuşa aracılık suçundan yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale’den fuhuş yapmak için Kaman’a geldiği ileri sürülen H.Ş.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde fuhuş ve fuhuşa aracılık suçundan yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale’den fuhuş yapmak için Kaman’a geldiği ileri sürülen H.Ş. (38) ile fuhuşa aracılık yapan G.O.’yu (52) gözaltına aldı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan G.O., "fuhuşa aracılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorumSoylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştularSuudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.