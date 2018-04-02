Kırşehir’de fuhuşa aracılıktan tutuklama

Kırşehir’in Kaman ilçesinde fuhuş ve fuhuşa aracılık suçundan yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale’den fuhuş yapmak için Kaman’a geldiği ileri sürülen H.Ş. (38) ile fuhuşa aracılık yapan G.O.’yu (52) gözaltına aldı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan G.O., "fuhuşa aracılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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