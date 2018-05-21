Kırşehir’de trafoya yıldırım düştü

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'in Akçakent ilçesinde, trafoya yıldırım düşmesi sonucu elektirik kesintisi meydana geldi.
Aniden bastıran sağanak ile birlikte Akçakent ilçesinin girişinde ana trafoya yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle patlayan trafo mahallede korkuya neden oldu. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, trafoda büyük hasar meydana geldi. İlçe merkezinin büyük bölümünde elektriklerin kesilmesi üzerine TEDAŞ ekipleri, çalışma başlattı.
Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, yaptığı açıklamada, "İlçemiz girişindeki trafo merkezine düşen yıldırım sonucunda ilçemiz ve 14 köyümüz elektriksiz kalmıştır. Belediyemiz itfaiye aracı ve ekipleri müdahalesi sonucu yangın söndürüldü" dedi.
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