HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kırşehir’de trafoya yıldırım düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 12:32 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'in Akçakent ilçesinde, trafoya yıldırım düşmesi sonucu elektirik kesintisi meydana geldi.

Kırşehir’de trafoya yıldırım düştü

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'in Akçakent ilçesinde, trafoya yıldırım düşmesi sonucu elektirik kesintisi meydana geldi.
Aniden bastıran sağanak ile birlikte Akçakent ilçesinin girişinde ana trafoya yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle patlayan trafo mahallede korkuya neden oldu. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, trafoda büyük hasar meydana geldi. İlçe merkezinin büyük bölümünde elektriklerin kesilmesi üzerine TEDAŞ ekipleri, çalışma başlattı.
Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, yaptığı açıklamada, "İlçemiz girişindeki trafo merkezine düşen yıldırım sonucunda ilçemiz ve 14 köyümüz elektriksiz kalmıştır. Belediyemiz itfaiye aracı ve ekipleri müdahalesi sonucu yangın söndürüldü" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kırşehir’de trafoya yıldırım düştü

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
Fotoğraflar // Maslak'ta lüks site inşaatında yangınFotoğraflar // Maslak'ta lüks site inşaatında yangın
Çocuğun otomobil altında kalmaktan kurtulma anı kameradaÇocuğun otomobil altında kalmaktan kurtulma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.