Kırşehir’de uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı

Ankara-Kayseri karayolu üzerinde polisin yaptığı uygulamada İstanbul’dan Kırşehir’e uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbar üzerine karayolu üzerinde çalışma başlattı. Kırşehir’in Kaman İlçesi yol kavşağında yapılan çalışmada 40 plakalı bir otomobilde arama yapan polis, gizlenmiş halde 173 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Sürücü İ.A. ile birlikte A.K., G.U., gözaltına alındı.