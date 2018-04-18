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Kırşehir’e 2 kişi çalıntı otomobille gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

Çalıntı ve sahte plakalı otomobille takip ettikleri kişiden 70 bin lira gasp ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bir otomobilin camlarının kırılarak 70 bin liralık gasp yapıldığı ihbarı ile çalışma başlattı.Güvenlik kamerası takibi ile yapılan çalışmalarda polis, sahte plakalı otomobille 4 kişinin R.D.,’ye ait otomobili tespit ettiklerine ulaştı.

Çalıntı ve sahte plakalı otomobille takip ettikleri kişiden 70 bin lira gasp ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bir otomobilin camlarının kırılarak 70 bin liralık gasp yapıldığı ihbarı ile çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası takibi ile yapılan çalışmalarda polis, sahte plakalı otomobille 4 kişinin R.D.,’ye ait otomobili tespit ettiklerine ulaştı. Sahte plakalı ve çalıntı olduğu tespiti yapılan otomobilde bulunan P.B., ve S.B.,’ye ulaşıldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

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