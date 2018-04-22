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Kırşehir’e düğün yolunda kaza: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Kırşehir’de düğüne gidenlerin bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çiçekdağı ilçesinden Kırşehir’e düğüne geldikleri öğrenilen S.S.

Kırşehir’de düğüne gidenlerin bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çiçekdağı ilçesinden Kırşehir’e düğüne geldikleri öğrenilen S.S. idaresindeki 55 AY 298 plakalı otomobil, Kırşehir-Yozgat karayolu Çiçekdağı ilçesi Göllü Kavşağı’nda M.D.’nin kullandığı 06 ZEC 92 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile M.D., Z.D., S.D., A.D., Ş.Ö., M.C.M., G.S. ve A.S. yaralandı. Yaralılar Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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