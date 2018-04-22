Kırşehir’e düğün yolunda kaza: 10 yaralı

Kırşehir’de düğüne gidenlerin bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çiçekdağı ilçesinden Kırşehir’e düğüne geldikleri öğrenilen S.S. idaresindeki 55 AY 298 plakalı otomobil, Kırşehir-Yozgat karayolu Çiçekdağı ilçesi Göllü Kavşağı’nda M.D.’nin kullandığı 06 ZEC 92 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile M.D., Z.D., S.D., A.D., Ş.Ö., M.C.M., G.S. ve A.S. yaralandı. Yaralılar Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?
ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum