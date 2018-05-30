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Kırtasiyeci, 2 gündür kayıp (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 22:31 | Son Güncelleme

DENİZDE CESEDİ BULUNDU Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 gündür kayıp olan kırtasiyeci İbrahim Kutlu'nun intihar ettiği belirlendi. Fabrikanın kamera kayıtlarını izleyen güvenlik görevlileri, pazartesi günü bir kişinin denize atladığını görerek polise haber verdi.

DENİZDE CESEDİ BULUNDU
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 gündür kayıp olan kırtasiyeci İbrahim Kutlu'nun intihar ettiği belirlendi. Fabrikanın kamera kayıtlarını izleyen güvenlik görevlileri, pazartesi günü bir kişinin denize atladığını görerek polise haber verdi. Polis ihbar üzerine Cami Mahallesi Kaplan Caddesi Deniz Feneri mevkiine geldi. Dalgıçların denizde yaptığı aramada İbrahim Kutlu'nun cesedi denizin dibinden çıkarıldı. İbrahim Kutlu'nun sırtındaki çantaya taş doldurup denize atladığı belirlenirken, cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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