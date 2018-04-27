HABER

Kışanak ve Tuncel için tutukluluğa devam kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada, mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kışanak ve Tuncel için tutukluluğa devam kararı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada, mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2016 yılının Ekim ayında tutuklanan Gültan Kışanak hakkında 240, Kasım ayında tutuklanan Sebahat Tuncel için de 145 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 'Terör örgütü kurma ve yönetme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından haklarında dava açılan Kışanak ve Tuncel'in güvenlik gerekçesiyle Malatya'da yargılandığı davanın 8'inci duruşması bugün görüldü. Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Tuncel ve Kışanak katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Kışanak ve Tuncel için tutukluluğa devam kararı

Hastanede skandal taciz iddiası!Hastanede skandal taciz iddiası!
Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken paylaşımAbdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken paylaşım
Silivri'de kan donduran dehşet! İntihar ettiSilivri'de kan donduran dehşet! İntihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.