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Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 11:33 | Son Güncelleme

Antalya'da, 2 çocuk annesi Nurcan Saraç (28), kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışan, 3 yıldır birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı (30) kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Aydın, yaşamını yitirdi.

Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 02.30 sıralarında, Antalya Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 3930 Sokak'ta numara 84'te meydana geldi. 3 yıldır birlikte yaşayan Nurcan Saraç ile Cengiz Aydın arasında, iddiaya göre, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Alkol alan Aydın ile Saraç'ın tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Aydın'ın saldırması üzerine eline bıçak alan Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyip, polisi aradı. Odanın kapısı kıran Aydın, içeri girip, Saraç'ı boğmaya çalıştı.

Bu sırada Aydın'ı kalbinden bıçaklayan Saraç, daha sonra sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Cengiz Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nurcan Saraç, eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saraç'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Artık canıma tak etti" dediği öğrenildi.

Nurcan Saraç'ın, 1'i eski eşinden olmak üzere 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya nurcan saraç cinayet cengiz aydın

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