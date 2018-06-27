Kıskançlık tartışmasında 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü (2)

88 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Edirne'de, cep telefonunda başkasıyla mesajlaştığını gördüğü eşi Melek S.'yi aralarında çıkan tartışmada bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Erkan S., emniyetteki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Erkan S.'nin sol elinin bandajlı olduğu görüldü.

Öte yandan Melek S.'nin de otopsisi yapıldı. Erkan S.'nin, eşi Melek S.'yi 88 kez bıçakladığı tespit edildi.

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