HABER

Kıskançlık tartışmasında 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü -2

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

EDİRNE'de fabrika işçisi Erkan S.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de fabrika işçisi Erkan S. (38), iddiaya göre, cep telefonunda başkasıyla mesajlaştığını gördüğü aynı yaştaki eşi Melek S.'yi çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayıp öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine eve giden polisin gözaltına aldığı Erkan S., kıskançlık tartışması nedeniyle eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Erkan S., iddiaya göre, geçen hafta 2 çocuk annesi olan eşi Melek S.'nin cep telefonunda başkasıyla yaptığı mesajlaşmalarını gördü. Çift bu nedenle tartıştı. 15 yıllık evli çift arasında gece saat 02.00 sıralarında aynı nedenden tekrar tartışma çıktı. Erkan S., tartışma sırasında eşi Melek'i defalarca bıçakladı. Komşular çığlıkları üzerine polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Melek S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Katil zanlısı Erkan S., evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen Erkan S., eşinin telefonda başkasıyla olan mesajları gördüğünü ve bu nedenle bir haftadır tartıştıklarını söyledi. Gece mesajlar yüzünden yeniden tartıştıklarını anlatan Erkan S., "Kıskandığım için tartışma yaşandı. Tartışma sırasında bıçakla öldürdüm" dedi.

'YARDIM EDİN, İMDAT'

Çiftinin mahalleden bir komşusu, gece Melek S.'nin çığlıklarını duyarak polisi aradıklarını belirterek, "Yaklaşık 1 aydır burada yaşıyorlardı. Kadının balkondan 'yardım edin, imdat' şeklinde çığlıklarını duyduk. Daha sonra üst kattaki komşu polisi aradı. Polis geldiğinde kanlar içinde yerde yatıyordu. Sonra ellerini kelepçeleyip gözaltına aldılar" dedi.

Şüpheli Erkan S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

PARTNERBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyorBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyor
Kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldürüp, intihar ettiKendisinden ayrılmak isteyen kadını öldürüp, intihar etti
Bursa'ya şehit ateşi düştüBursa'ya şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.