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Kıskançlık tartışmasında 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 13:23 | Son Güncelleme

EDİRNE'de fabrika işçisi Erkan S.

Kıskançlık tartışmasında 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de fabrika işçisi Erkan S. (38), iddiaya göre, cep telefonunda başkasıyla mesajlaştığını gördüğü aynı yaştaki eşi Melek S.'yi çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayıp öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine eve giden polisin gözaltına aldığı Erkan S., kıskançlık tartışması nedeniyle eşini öldürdüğünü itiraf etti.
Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Erkan S., iddiaya göre, geçen hafta 2 çocuk annesi olan eşi Melek S.'nin cep telefonunda başkasıyla yaptığı mesajlaşmalarını gördü. Çift bu nedenle tartıştı. 15 yıllık evli çift arasında gece saat 02.00 sıralarında aynı nedenden tekrar tartışma çıktı. Erkan S., tartışma sırasında eşi Melek'i defalarca bıçakladı. Komşular çığlıkları üzerine polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Melek S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Katil zanlısı Erkan S., evde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen Erkan S., eşinin telefonda başkasıyla olan mesajları gördüğünü ve bu nedenle bir haftadır tartıştıklarını söyledi. Gece mesajlar yüzünden yeniden tartıştıklarını anlatan Erkan S., "Kıskandığım için tartışma yaşandı. Tartışma sırasında bıçakla öldürdüm" dedi.
'YARDIM EDİN, İMDAT'
Çiftinin mahalleden bir komşusu, gece Melek S.'nin çığlıklarını duyarak polisi aradıklarını belirterek, "Yaklaşık 1 aydır burada yaşıyorlardı. Kadının balkondan 'yardım edin, imdat' şeklinde çığlıklarını duyduk. Daha sonra üst kattaki komşu polisi aradı. Polis geldiğinde kanlar içinde yerde yatıyordu. Sonra ellerini kelepçeleyip gözaltına aldılar" dedi.
Şüpheli Erkan S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Kıskançlık tartışmasında 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdüKıskançlık tartışmasında 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdüKıskançlık tartışmasında 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdüKıskançlık tartışmasında 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

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