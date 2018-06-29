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Kıskandığı eşini pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 14:50 | Son Güncelleme

ADANA'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi 1 çocuk annesi Aynur Karademir'i (30) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ümit Karademir (32), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kıskandığı eşini pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi 1 çocuk annesi Aynur Karademir'i (30) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ümit Karademir (32), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'da, 17 Haziran 2017 tarihinde bir tavuk firmasında çalışan Ümit Karademir servis aracındayken, iddiaya göre şoföre, eşi Aynur'dan mesaj geldi. Bunu gören Ümit Karademir ile aynı iş yerinde çalıştığı eşi Aynur arasında tartışma çıktı. Aldatıldığını düşünen Karademir, merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki evlerinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Tutuklanan Ümit Karademir hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ümit Karademir ile Aynur Karademir'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
Karademir savunmasında pişman olduğunu dile getirdi, Aynur Karademir'in yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Karademir'e 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

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Kıskandığı eşini pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapisKıskandığı eşini pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis

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