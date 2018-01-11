Kışlada taciz davası! Bir kere öptürsene diye başladı sonra...

Niğde Bor’da kışla içindeki askeri fabrikada görevli başçavuş hakkında, yanında çalışan kadın memura tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, başçavuşun ailece görüştükleri kadına yönelik sarf ettiği sözlere de yer verildi. Davaya kanıt olarak ise mağdur kadının kaydettiği konuşmalar gösterildi. Polisin incelemesine göre, söz konusu kayıtta, başçavuş, kadına, “Ne istediğimi Allah da biliyor sen de biliyorsun” gibi ifadeler kullanıyor. Milli Savunma Bakanlığı da inceleme başlattı.

TAVIRLARI DEĞİŞTİ

Davaya konu olay Niğde Bor’da, kışla içindeki askeri fabrikada yaşandı. Başçavuş ile kadın memur, odada görevli diğer kadın memurun bir başka birime geçmesiyle aynı odayı paylaşmaya başladı. Kadının şikâyet dilekçesine göre, başçavuşla ailecek görüştükleri için aralarında yakın ilişki bulunuyordu. Dilekçeye göre, bir süre sonra başçavuşun ifadeleri ve tavrı değişmeye başladı. Kadın, uyarılarına rağmen davranışlarını değiştirmeyen başçavuşun konuşmalarını kayda almaya karar verdi.

Kaydı önce amirlerine sonra polise ve savcılığa ileten kadın, kaydı aldıktan aylar sonra suç duyurusunda bulunmasını, “Başıma bir şey gelir diye korktum. Kanıt sayılabileceğini de düşünmemiştim. Ayrıca olanları eşime anlatmamıştım” diye açıkladı. Kurum içindeki araştırmada kadına neden yer değiştirme istemediği ve bu kadar geç şikayette bulunduğunun ısrarla sorulduğu öğrenildi. Suç duyurusu sonrasında Bor Savcılığı, başçavuş hakkında dava açtı. Davaya kanıt olarak ise kadının kayda aldığı konuşmalar gösterildi.