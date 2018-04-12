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'Kitap Hediye Günü’nde D&R’dan anlamlı hediye

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

D&R, 15 Nisan “Kitap Hediye Günü” kapsamında kitap okumayı ve paylaşmayı yaygınlaştırmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi geliştirdi.

'Kitap Hediye Günü’nde D&R’dan anlamlı hediye

İSTANBUL, (DHA)- D&R, 15 Nisan “Kitap Hediye Günü” kapsamında kitap okumayı ve paylaşmayı yaygınlaştırmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Proje ile Türkiye’de kitap okumayı sevdirip yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap ulaştırmak hedefleniyor. Proje kapsamında ünlü isimler sevdikleri kitabı kitapseverlerle paylaşabilecek.

Herkese Kitap Vakfı tarafından “Okuyan Türkiye için Herkese Her Yerde Kitap” sloganı ile her yıl Nisan ayının üçüncü pazar günü gerçekleşen “Kitap Hediye Günü” bu yıl D&R işbirliğiyle 15 Nisan’da özel bir çalışma ile kutlanacak.

D&R, kitap okumayı teşvik etmek ve farkındalık sağlamak amacıyla bu yıl yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Kitap Hediye Günü”nde ünlü isimler sevdikleri kitabı kitap severler için belirledikleri noktalara bırakacak. 2016 yılında başlayan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek bu özel ve anlamlı günde D&R, kitapları en sevilen yazar ve sanatçılar vasıtasıyla okurlara hediye edecek.

Türkiye’de insanların birbirlerine kitap hediye etme alışkanlığı kazanmasını sağlamak, kitap hediye etmenin mutluluğunu yaşatmak amacıyla dünyada bir ilk olan, “Kitap Hediye Günü”nde sevilen isimler en sevdikleri kitaplarını okuyucuya ulaşması için kendi belirlediği bir noktaya özel bir notla bırakacak. Proje çerçevesinde kitap hediye edenlerin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapmasıyla kitap okumaya dikkat çekilmesi ve kitap sevgisinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

(FOTOĞRAF)

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