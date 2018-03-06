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Kitap paylaşım yerine konulan FETÖ'nün test kitapları zabıta tarafından alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:38 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, kitap paylaşım yerine konulan FETÖ'nün kapatılan dershanelerine ait KPSS ve ÖSS test kitapları polisin incelemesinin ardından, zabıta ekiplerince alındı.

Kitap paylaşım yerine konulan FETÖ'nün test kitapları zabıta tarafından alındı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, kitap paylaşım yerine konulan FETÖ'nün kapatılan dershanelerine ait KPSS ve ÖSS test kitapları polisin incelemesinin ardından, zabıta ekiplerince alındı.
Düzce Merkez Büyük Camii bahçesinde bulunan Düzce Belediyesi'ne ait bebek paylaşım yerinin bölmelerine FETÖ'ye ait bazı dershane ve yayın evlerinin KPSS ve ÖSS test kitaplarının konulduğunu gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulundu. Kitaplar zabıta ekiplerince tutanakla teslim alındı. Polis, çevrede bulunan kameraları inceleyerek kitapları paylaşım yerine koyan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kitap paylaşım yerine konulan FETÖ'nün test kitapları zabıta tarafından alındıKitap paylaşım yerine konulan FETÖ'nün test kitapları zabıta tarafından alındıKitap paylaşım yerine konulan FETÖ'nün test kitapları zabıta tarafından alındıKitap paylaşım yerine konulan FETÖ'nün test kitapları zabıta tarafından alındı

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