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Kitaptan esinlenip adam öldürmüşler!

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 20:44 | Son Güncelleme 5 saat önce

Antalya'da bir romandan esinlenerek ormanlık alanda Hulusi Gelişken'i öldürdükleri öne sürülen 2 sanık ile romanın yazarının yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Caner ve Kartal'ın "kasten nitelikli öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Kitaptan esinlenip adam öldürmüşler!

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Caner ve Mahsum Kartal ile müştekiler, sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı. "Ölümün Nefesi" isimli romanın yazarı tutuksuz sanık Murat Canşi, duruşmaya katılmadı.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Cem Sağdıç, olayı özetleyerek sanık Caner ve Kartal'ın, "kasten nitelikli öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaada sanıklardan Caner ve Kartal'ın "nitelikli yağma ve banka ve kredi kartını kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilirken, tutuksuz sanık Murat Canşi hakkında ise "banka ve kredi kartını kötüye kullanma" suçundan ceza istedi. Duruşma, tarafların savunma için ek süre istemesi üzerine 22 Ocak 2018'e ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 Haziran 2016'da ormanlık alanda başından vurulduktan sonra yakıldığı belirlenen kişiye ait ceset bulunmuştu. Cesedin, 25 yaşındaki Hulusi Gelişken'e ait olduğu belirlenmişti. Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma sonucu İbrahim Caner, Mahsum Kartal ve Murat Canşi tutuklanmıştı.

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Cinayetin, Canşi'nin yazdığı "Ölümün Nefesi" isimli romandan esinlenilerek işlendiği iddia edilmişti. Yazar, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

AA

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Antalya cinayet Roman hulusi gelişken

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