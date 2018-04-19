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Kız arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

ADANA'da, Muhammet Yıldırım (25), tartıştığı kız arkadaşı Yeter A.

Kız arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN, (ADANA), (DHA)- ADANA'da, Muhammet Yıldırım (25), tartıştığı kız arkadaşı Yeter A. (19) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.
Olay, Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Yıldırım, kız arkadaşı Yeter A. ile konuşmak için kız kardeşi F.Y.'yle (18) birlikte narenciye bahçesi içindeki eve gitti. Bir süre burada konuşan Yıldırım ve Yeter A. arasında tartışma çıktı. Yıldırım, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, tekrar eve gelerek, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. İddiaya göre, Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter. A., av tüfeğiyle Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içinde kalan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cinayetin ardından Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, bahçeye gidince Muhammet Yıldırım'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri Yıldırım'ın öldüğü tespit etti. Yıldırım'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen cinayet şüphelisi Yeter A. sorgusunda, "Biz evlenecektik, bana sarkıntılık etti, öldürdüm" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kız arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüKız arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüKız arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüKız arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

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