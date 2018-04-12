Kız arkadaşını 11 kurşunla öldüren sanığa iyi hal indirimi

Mahkeme verilen cezada iyi hal indirimine gitti Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Abdullah Melih Barış’ı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık Barış’ın duruşmadaki iyi halini göz önüne alan mahkeme cezayı infazı daha az olan müebbet hapse indirdi. Sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan verdiği cezada da indirime gitti. Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan sanık Barış’ı 2 yıl hapse çarptıran mahkeme daha sonra bu cezaya da iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 8 ay hapse indirdi. Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Melih Barış’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Nurcan Arslan’ın ailesi karara tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu

Karar sonrası Arslan’ın annesi Hayriye, kız Kardeşi Gülcan Arslan ve kadın dayanışma örgütü üyeleri karara tepki gösterdi. Karar karşısında gözyaşlarına boğulan aile yakınları ve kadın dayanışma örgütü üyeleri, iyi hal indirimini uygulanmasına tepki gösterdi.

“İyi hal indirimi yapılmasını kabul etmiyoruz”

Karar sonrası açıklama yapan dava avukatı Gülhan Kaya, “Bugün kendisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişken ne yazık ki iyi hal indirimi yapılarak müebbet hapis cezasına düşürüldü. Mahkeme kararını iki şekilde değerlendirmek lazım. Sanığın tasarlayarak öldürmeden ceza alması olumludur. Haksız tahrik indirimi almaması olumludur. Ne yazık ki iyi hal indirimi bu dosyada da uygulandı. Sanığın kravatla duruşmaya girmesi, heyete karşı bir saygısızlık yapmamasının iyi hal indiriminde yeterli olmamasını düşünüyoruz. Esasında mahkeme şöyle düşünseydi, türlü iftiralarla, akıl sağlığım yerinde değil diyerek esasında mahkemeyi oyaladı. Burada sadece sesinin yükselmemesi, sadece heyete saygısızlık yapılmamasından yola çıkarak iyi hal indirimi yapılmasını kabul etmiyoruz” dedi.