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Kız arkadaşını beklerken öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 23:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

ŞÜPHELİLER GEMLİK'TE YAKALANDI

Bursa'nın İznik ilçesinde kız arkadaşını bekleyen Hüseyin Koç'un, öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin bir minibüsle kaçtığını tespit etti. Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) aracın Gemlik ilçesine gittiğini saptayan ekipler, ilçede dört ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla cinayet şüphelisi 17 yaşındaki C.Y. ile olaya karıştıkları belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli C.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çok şükür hırsızlık yapmadık, uyuşturucu da satmadık. Terörist de değiliz. Namusumuzu kirlettiler" dedi.

Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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