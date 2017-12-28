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Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 00:32 | Son Güncelleme 3 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinlikte kız arkadaşını beklerken 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan içerisinde 3 kadın ve 3 erkek şahsın bulunduğu panelvandan yola çıkarak şüphelileri yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İznik'te kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olay Belediye Mezbahane yolu Karataş Mevkisi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Koç (25), kız arkadaşı ile buluşmak için arkadaşı E.C.(26) ile birlikte bölgeye geldi. Hüseyin Koç, kız arkadaşını beklerken kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Koç, yaşanan arbede esnasında, silahla vurularak ağır yaralandı.

PANELVANDA 3 ERKEK 3 KADIN

Arkadaşı Eşref Coşkun'a da saldıran zanlılar olay yerinden kaçtılar. Zeytin tarlası içinde ağır yaralı olarak bulunan genç adama 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay yerinde 35 dakika boyunca kalp masajı yapılan Hüseyin Koç, daha sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilse de yolda hayatını kaybetti. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan içerisinde 3 erkek ve 3 kadının bulunduğu balköpüğü renkli panelvan minibüsün peşine düştü.

ŞÜPHELİLER GEMLİK’TE YAKALANDI

Polis ekipleri, şüphelilerin bir minibüsle kaçtığını tespit etti. Plaka Takip Sistemi’nden (PTS) aracın Gemlik ilçesine gittiğini saptayan ekipler, ilçede dört ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla cinayet şüphelisi 17 yaşındaki C.Y. ile olaya karıştıkları belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli C.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çok şükür hırsızlık yapmadık, uyuşturucu da satmadık. Terörist de değiliz. Namusumuzu kirlettiler" dedi.

Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

(DHA / İHA)

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Bursa cinayet iznik

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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