Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, İznik'te kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olay Belediye Mezbahane yolu Karataş Mevkisi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Koç (25), kız arkadaşı ile buluşmak için arkadaşı E.C.(26) ile birlikte bölgeye geldi. Hüseyin Koç, kız arkadaşını beklerken kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Koç, yaşanan arbede esnasında, silahla vurularak ağır yaralandı.
PANELVANDA 3 ERKEK 3 KADIN
Arkadaşı Eşref Coşkun'a da saldıran zanlılar olay yerinden kaçtılar. Zeytin tarlası içinde ağır yaralı olarak bulunan genç adama 112 sağlık ekipleri müdahale etti.
Olay yerinde 35 dakika boyunca kalp masajı yapılan Hüseyin Koç, daha sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilse de yolda hayatını kaybetti. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan içerisinde 3 erkek ve 3 kadının bulunduğu balköpüğü renkli panelvan minibüsün peşine düştü.
ŞÜPHELİLER GEMLİK’TE YAKALANDI
Polis ekipleri, şüphelilerin bir minibüsle kaçtığını tespit etti. Plaka Takip Sistemi’nden (PTS) aracın Gemlik ilçesine gittiğini saptayan ekipler, ilçede dört ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla cinayet şüphelisi 17 yaşındaki C.Y. ile olaya karıştıkları belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli C.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çok şükür hırsızlık yapmadık, uyuşturucu da satmadık. Terörist de değiliz. Namusumuzu kirlettiler" dedi.
Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
(DHA / İHA)
Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi
Okul bahçesinde pompalı dehşet: 7 çocuk yaralı
Bakan'dan korkutan deprem açıklaması
ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle
Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!
MHP'yi karıştıran ihraç! 120 kişi istifa etti
Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!
Kıvrımlı modelden şaşırtan karar
Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor
AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt
Okuyucu Yorumları 3 yorum