HABER

Kız arkadaşını öldüren sanık: 1 hafta öncesinden düşünmüştüm

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

BURDUR'da, kız arkadaşı Ayten Keklik'i (17) göğsünden defalarca bıçaklayan, ölmediğini anlayınca yastıkla yüzüne bastırıp, boğazını sıkarak, öldüren üniversite öğrencisi Furkan Kaya (20) hakkında, 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Kız arkadaşını öldüren sanık: 1 hafta öncesinden düşünmüştüm

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, kız arkadaşı Ayten Keklik'i (17) göğsünden defalarca bıçaklayan, ölmediğini anlayınca yastıkla yüzüne bastırıp, boğazını sıkarak, öldüren üniversite öğrencisi Furkan Kaya (20) hakkında, 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu yargılanan Kaya'nın, ifadesinde "Ayten'i öldürmeyi olaydan yaklaşık 1 hafta öncesinden düşünmüştüm" dediği belirtildi.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan Kaya, Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi Pişkin Sokak'taki 4 katlı öğrenci apartının son katında, 31 Aralık günü Mersin'den gelen Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik'i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak, öldürdü. Sesleri duyan aparttaki diğer öğrencilerin durumu haber vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ayten Keklik'in cansız bedenini buldu. Furkan Kaya'nın ise boynunu ve bileklerini bıçakla kesip, intihara kalkıştığı belirlendi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Furkan Kaya, tedaviye alındı. Ayten Keklik'in cenazesi ise otopsinin ardından memleketi Mersin'de toprağa verildi. Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Furkan Kaya, Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Burdur Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hakan Karakurt tarafından Furkan Kaya hakkında, 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Furkan Kaya'nın, sevgilisini kendisini aldattığı için öldürdüğü, bunu günler öncesinden planladığı, öldürme eylemini anlık bir ruhsal tepkiyle değil; soğukkanlı ve planlı olarak tasarlayarak gerçekleştirdiğinin sabit görüldüğü belirtildi.
'AYTEN'İ ÖLDÜRMEYİ OLAYDAN 1 HAFTA ÖNCE DÜŞÜNMÜŞTÜM'
İddianamede, Furkan Kaya'nın ifadesine de yer verildi. Kaya'nın, ifadesinde, "Ayten Ağlasun'a gelmeden önce son 1 haftada yaptığımız görüşmelerde kendisine 'Buraya neden geleceğini biliyor musun?' şeklinde sorduğumda o da 'Biliyorum, ölüme geliyorum' demişti. Ben 'Eğer yeni hayatında mutluysan gelmene gerek yok' demiştim. O da 'Geleceğim' dedi. Kendisiyle buna benzer görüşmelerimiz olmuştu. Ağlasun'a geldiğinde de kendisine 'Neyle karşılaşacağını biliyor musun, emin misin?' diye sorduğumda kendisi, 'Biliyorum' şeklinde cevap verdi. Ben Ayten'i öldürmeyi olaydan yaklaşık 1 hafta öncesinden düşünmüştüm. Bana ihanet ettiği için böyle bir düşünceye kapılmıştım" dediği kaydedildi.
DEFALARCA BIÇAKLAYIP, BOĞAZINI SIKMIŞ
Kız arkadaşıyla olay günü evde onun rızasıyla birkaç kez cinsel ilişkiye girdiklerini, saat 21.00 sıralarında birlikte dışarı çıkıp, içki ve çerez aldıktan sonra eve döndüklerini de ifadesinde anlatan Furkan Kaya, şunları kaydetti:
"Bir süre alkol aldık. Saat 01.00 sıralarında daha önceden kafamda planladığım gibi evde bulunan bıçağı Ayten'in göğsüne birkaç defa sapladım, bıçak bükülünce mutfağa giderek diğer bıçağı aldım ve yeniden bıçakladım. Nefes aldığını görünce yastığı yüzüne kapatarak, boğazını sıktım. Banyoya giderek, küvete su doldurdum. Ayten'in nefes aldığını fark edince bir defa daha boğazını sıktım."
'BİLEKLERİMİ KESTİM, İLAÇ İÇTİM, KENDİMİ ASTIM'
Ayten Keklik'in öldüğünü fark edince küvete girerek, kendi bileklerini ve boynunu kestiğini, evdeki ilaçları içip, intihar girişiminde bulunduğunu anlatan Furkan Kaya, "Daha sonra mezarlık mevkisindeki bir araziye giderek, ağaca iple kendimi asarak, intihar etmeye çalıştım. Ancak başaramayınca eve dönüp olayı ev arkadaşım H.K.'ye telefonla bildirdim. Eve gelen H.K. durumu polise haber verdi" dedi.
Furkan Kaya'nın yargılanmasına, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde gelecek aylarda başlanacak.

FOTOĞRAFLI

Kız arkadaşını öldüren sanık: 1 hafta öncesinden düşünmüştümKız arkadaşını öldüren sanık: 1 hafta öncesinden düşünmüştümKız arkadaşını öldüren sanık: 1 hafta öncesinden düşünmüştümKız arkadaşını öldüren sanık: 1 hafta öncesinden düşünmüştüm

PARTNERTatile devamTatile devam
Cinayet sanığı kuzen: Tüfek yere düşüp ateş aldıCinayet sanığı kuzen: Tüfek yere düşüp ateş aldı
Oğlunu öldüren babaya 15 yıl hapisOğlunu öldüren babaya 15 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Diğer Haberler
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.