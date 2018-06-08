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Kız arkadaşını öldürüp, teslim oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

HER İKİSİ DE EVLİYMİŞ Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Müge Çoban'ı bıçaklayarak öldüren İsmail Çul'un emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kız arkadaşını öldürüp, teslim oldu (2)

HER İKİSİ DE EVLİYMİŞ
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Müge Çoban'ı bıçaklayarak öldüren İsmail Çul'un emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. İsmail Çul ve Müge Çoban'ın başkalarıyla evli oldukları, ayrıca öldürülen kadının 1 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
İsmail Çul'un ilk ifadesinde, Müge Çoban ile 2 yıldır ilişkisinin bulunduğunu öne sürdüğü, cinayetin işlendiği evin ise günlük kiralanan bir daire olduğunu ifade ettiği kaydedildi.
İsmail Çul'un, Müge Çoban'ın kendisini, ilişkilerini karısına söylemekle tehdit ettiğini, bu nedenle çıkan kavgada bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Kız arkadaşını öldürüp, teslim oldu (2)

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