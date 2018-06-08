Kız arkadaşını öldürüp, teslim oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan İsmail Çul (36), kız arkadaşı Müge Çoban'ı (22) bıçaklayarak öldürdü, sonra polise giderek teslim oldu. Çınar Polis Merkezi'ne bu sabah giden İsmail Çul, kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İsmail Çul'u gözaltına alan polis ekipleri, verdiği adres bilgileri doğrultusunda Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 790 Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katındaki daireye gitti. Kapıyı açan polis ekipleri, kuaförlük yapan Müge Çoban'ı, yatakta yüzü morluklar içinde ve göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Çoban'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmail Çul'un sorgusunun sürdüğü belirtildi. Polis, olayal ilgili soruşturma başlattı.
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