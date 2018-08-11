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Kız arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 17:34 | Son Güncelleme

İZMİT kent merkezinde F.C., herkesin gözü önünde kız arkaşının sırtından bıçakladı.

Kız arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçakladı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT kent merkezinde F.C., herkesin gözü önünde kız arkaşının sırtından bıçakladı. Yaralı genç kız tedaviye alınırken, kaçan şüphelinini yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay öğle saatlerinde, İzmit'in en kalabalık yerlerinden Şaban Sarıgülle Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, F.C. ile kız arkadaşı Sultan Güneş tartıştı. F.C. sokakta yürüyen kız arkadaşı Sultan Güneş'i arkasından koşup sırtından bıçakladı. Bu arada dengesini kaybeden F.C. yere düşerken elindeki bıçak sokağa savruldu. Genç kız korku içerisinde bir dükkana sığındı. Olayı gören vatandaşlar polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekibi genç kıza müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Güneş tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan F.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kız arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçakladıKız arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçakladıKız arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçakladıKız arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçakladı

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