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Kız arkadaşını ve ev sahibini dışarı atıp, kapıyı üzerine kilitledi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 09:09 | Son Güncelleme

ADANA'da polisten kaçtıktan sonra kız arkadaşıyla gittiği evde, herkesi dışarı çıkarıp kapıyı üzerine kilitleyen Abdullah Y., özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kız arkadaşını ve ev sahibini dışarı atıp, kapıyı üzerine kilitledi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisten kaçtıktan sonra kız arkadaşıyla gittiği evde, herkesi dışarı çıkarıp kapıyı üzerine kilitleyen Abdullah Y., özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2237 Sokak'taki Lider Apartmanı'nın 5'inci katında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Abdullah Y., mahallede önce park halindeki bir otomobile tek el, ardından da havaya ateş açtı. Abdullah Y., kendisini fark eden polisleri görünce yanındak kız arkadaşıyla birlikte kaçıp, bir arkadaşının evine gitti. Abdullah Y., ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ve arkadaşını evden çıkarıp kapıyı üzerine kilitledi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Genç kız ve ev sahibinin ifadesine başvuran polis, Abdullah Y.'nin gece yarısı kendilerinden kaçan kişi olduğunu saptadı. Polisin de uyarılarına karşın silahlı olduğu öne sürülen Abdullah Y. kapıyı açmayınca, Özel Harekat polislerinden yardım istendi. Genç kızı da yanına alan Özel Harekat timi, Abdullah Y.'den kapıyı açmasını istedi. Abdullah Y. olumsuz cevap verince ekipler, koçbaşı ile kapıyı kırıp, eve girdi.
Yaklaşık 1 saatlik operasyonun ardından, evin balkonunda gözaltına alınan Abdullah Y. ile çeşitli suçlardan arandığı saptanan kız arkadaşı, sorgulanmak üzere Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Abdullah Y.'nin polis aracına bindirilirken sürekli, "Ben bir şey yapmadım" dediği görüldü.
Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramada ise söz konusu tabancaya rastlanmadı. Tabancayı evden dışarı atmış olabileceğini değerlendiren polis, bina çevresinde arama çalışması başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kız arkadaşını ve ev sahibini dışarı atıp, kapıyı üzerine kilitlediKız arkadaşını ve ev sahibini dışarı atıp, kapıyı üzerine kilitlediKız arkadaşını ve ev sahibini dışarı atıp, kapıyı üzerine kilitlediKız arkadaşını ve ev sahibini dışarı atıp, kapıyı üzerine kilitledi

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