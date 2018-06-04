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Kız arkadaşının annesini bıçakla öldürüp, babasını yaraladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 11:59 | Son Güncelleme

'SANA İŞKENCE EDECEĞİM' DEMİŞ İzmir'in Torbalı ilçesinde, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Yusufcan Ö.

'SANA İŞKENCE EDECEĞİM' DEMİŞ
İzmir'in Torbalı ilçesinde, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Yusufcan Ö. tarafından annesi Fadime Y. bıçakla öldürülen, babası Fahri Y. ise yaralanan Merve Y.'nin polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Uzun süredir Yusufcan Ö.'den ayrılmak istediğini; ancak erkek arkadaşının kendisini tehdit etmesi nedeniyle ayrılamadığını anlattığı belirtilen Merve Y.'nin "Eve geldi. Kapıyı annem açtı. Açar açmaz onu göğsünden bıçakladı. O sırada babam uyuyordu, gürültüyle uyandı. Yusufcan Ö., annemi bıçakladıktan sonra babama yöneldi ve onu da bıçakladı. Sonra bana doğru geldi, saçlarımdan tutup, sürüklemeye başladı. Bir yandan da 'Onları öldürdüm, ağabeyini de öldüreceğim; ama seni öldürmeyeceğim. Sana işkence edeceğim' diyordu. Akrabalarım, amcamın oğulları komşumuz olur. Onlar gürültüyü duyup, bizim eve doğru gelince korkup, kaçtı" dediği öğrenildi.
Öte yandan göğsünden bıçaklanan Fahri Y.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği, eşinin ölümünün kendisine henüz söylenmediği belirtildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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