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Kız arkadaşının annesini bıçakla öldürüp, babasını yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Y.'nin evine konuşmaya giden Yusufcan Ö.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Y.'nin evine konuşmaya giden Yusufcan Ö. (19), genç kızın annesi Fadime Y.'yi (52) göğsünden bıçaklayarak öldürürken, babası Fahri Y.'yi (57) ise yaraladı. Yusufcan Ö., olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusufcan Ö., uzun süredir arkadaşlık yaptığı ve bir süredir kavgalı olduğu Merve Y.'nin evine konuşmaya gitti. Yusufcan Ö. ile Merve Y.'nin ailesi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Yusufcan Ö., evde bulduğu bıçağı genç kızın annesi Fadime Y.'nin göğsüne saplayarak öldürdü, babası Fahri Y.'yi de yine göğsünden yaraladı. Fahri Y., ihbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Fahri Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay sonrası teslim olan Yusufcan Ö., Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yusufcan Ö.'nün, ifadesinde, "Ben özür dilemek için sevgilimin evine gittim. Annesi 'Kızımı neden üzdün?' diyerek, burada bana tokat attı. Babası da yumruk atınca deliye döndüm. Evde bulduğum bıçakla önce sevgilimin annesini ardından da babasını bıçakladım" dediği öğrenildi. Yusufcan Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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