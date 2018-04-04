Kız arkadaşıyla tartışan genç, intihar etti 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, kız arkadaşıyla telefonda tartıştığı öne sürülen İsmail A. (21) tabancayla başına ateş ederek yaşamını son verdi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sümer Mahallesinde 54 Sokak'ta meydana geldi. Nazilli'de bir işyerinde aşçı olarak çalışan İsmail A., 6 ay önce tanıştığı kız arkadaşı G.A. ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından İsmail A., iddiaya göre arkadaşlarıyla birliktke kaldığı evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp, başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyan arkadaşları odaya girdiklerinde İsmail A.'yı yerde kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İsmail A.'yı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan İsmail A., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. İsmail A.'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Putin'den kritik S-400 açıklaması!
İlk fotoğraflar geldi
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum