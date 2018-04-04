HABER

Kız arkadaşıyla tartışan genç, intihar etti 

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 08:22 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, kız arkadaşıyla telefonda tartıştığı öne sürülen İsmail A. (21) tabancayla başına ateş ederek yaşamını son verdi.

Kız arkadaşıyla tartışan genç, intihar etti 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, kız arkadaşıyla telefonda tartıştığı öne sürülen İsmail A. (21) tabancayla başına ateş ederek yaşamını son verdi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sümer Mahallesinde 54 Sokak'ta meydana geldi. Nazilli'de bir işyerinde aşçı olarak çalışan İsmail A., 6 ay önce tanıştığı kız arkadaşı G.A. ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından İsmail A., iddiaya göre arkadaşlarıyla birliktke kaldığı evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp, başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyan arkadaşları odaya girdiklerinde İsmail A.'yı yerde kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İsmail A.'yı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan İsmail A., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. İsmail A.'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kız arkadaşıyla tartışan genç, intihar etti Kız arkadaşıyla tartışan genç, intihar etti

İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyorTek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Juventus 0 - 3 Real Madrid (Maç özeti)

Juventus 0 - 3 Real Madrid (Maç özeti)

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.