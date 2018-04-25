HABER

Kız arkadaşıyla tartıştı, hastanenin çatı katından atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

KONYA'da, özel bir hastanenin kantininde çalışan Hasan Gök (24), iddiaya göre kız arkadaşıyla tartıştığı için çalıştığı hastanenin çatı katından aşağı atladı.

Kız arkadaşıyla tartıştı, hastanenin çatı katından atladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, özel bir hastanenin kantininde çalışan Hasan Gök (24), iddiaya göre kız arkadaşıyla tartıştığı için çalıştığı hastanenin çatı katından aşağı atladı. Bahçe şemsiyenin üzerine düşen Gök'ün, durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay saat 17.15 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Seyh Şamil Mahallesi Dosteli Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir hastanenin kantininde çalışan Hasan Gök, iddiaya göre kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra 4 katlı hastanenin çatı katına çıktı. Arkadaşlarının ikna çabalarına rağmen Gök, kendisini boşluğa bıraktı. Bahçe şemsiyenin üzerine düşen Gök, ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından acile alınan Gök'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kız arkadaşıyla tartıştı, hastanenin çatı katından atladıKız arkadaşıyla tartıştı, hastanenin çatı katından atladıKız arkadaşıyla tartıştı, hastanenin çatı katından atladıKız arkadaşıyla tartıştı, hastanenin çatı katından atladı

İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklamasıİYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
Bu sözler TBMM'yi gerdi! Çok sert tepkiBu sözler TBMM'yi gerdi! Çok sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ'da yolda yürüyen kadının başına demir parçası düştü

Elazığ'da yolda yürüyen kadının başına demir parçası düştü

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.