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Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, C.K.

Hasan YİĞEN/KULA (MANİSA), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, C.K. (46), 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 3 hafta önce, Kula'da meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğuna, iddiaya göre, cinsel istismarda bulunuldu. Çocuğun durumu anlattığı ailesi, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kızlarına tacizde bulunduğunu ileri sürdükleri C.K.'den şikayetçi oldu. İşsiz olduğu belirtilen C.K., 3 Temmuz'da, polis tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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