Kız çocuğuna yönelik cinsel istismar, mahalleyi ayağa kaldırdı (2)

PROVOKASYONA 3 GÖZALTI
Gaziantep'te Suriye uyruklu Y.M.’nin seyyar satıcılık yaptığı mahallede 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasını bahane edip, sosyal medyadan provokasyon yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilerek, "Şehitkamil İlçemiz Umut Mahallesi'nde bugün Suriye uyruklu şüpheli Y.M. adlı şahsın İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince çocuğa yönelik istismar iddiasıyla gözaltına alınması olayını bahane ederek, sosyal medya yoluyla halkı kışkırtarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır."
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