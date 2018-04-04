Kız çocuğunu kaçırmaya kalkışan şüpheli yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- DENİZLİ'de küçük yaştaki kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen M.Ç. (26), Muğla'da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Denizli'nin Kale ilçesinde geçen pazartesi günü küçük yaştaki bir kız çocuğunu kaçırmaya kalkışan şüphelinin Muğla'ya geldiği bilgisine ulaşıldı. Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak M.Ç.'nin ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde ormanlık alana operasyon düzenleyen sivil polis ekipleri, şüpheliyi otomobilin içerisinde yakaladı. 11 suçtan arama kaydı bulunan ve 5 kez de küçük yaştaki kızları kaçırma suçunu işlediği tespit edildi. M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kale İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderildi.
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