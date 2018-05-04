HABER

Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

SİNOP'un Durağan ilçesine, İstanbul'dan kız istemeye gelen ailenin bulunduğu otomobil, takla attı.

Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı

Emin ADIGÜZEL/DURAĞAN (Sinop), (DHA)- SİNOP'un Durağan ilçesine, İstanbul'dan kız istemeye gelen ailenin bulunduğu otomobil, takla attı. Kazada, 9 aylık Zümranur Gezer ve babası Mustafa Gezer (39) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Durağan ilçesi Alpaşalı köyü Edilli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Sinop'a kız istemeye gelen ailenin içinde bulunduğu 34 LT 1160 plakalı otomobil, sürücü Arif Karaaslan'ın (43) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada aracın ön camdan fırlayan Mustafa Gezer ile 9 aylık kızı Zümranur Gezer olay yerinde yaşamını yitirdi, Ramazan Gezer, Şükran Gezer, Arif Karaaslan ve Sahne Karaaslan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sinop ve Boyabat devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Durağan-Saraydüzü karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralıKız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı

Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!
Alaattin Saral yakalandı!Alaattin Saral yakalandı!
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.