Kız kardeşi tarafından vurulan genç toprağa verildi

Antalya’da 16 yaşındaki kız kardeşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen 24 yaşındaki genç toprağa verildi.

Olay, Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Hasyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Babasını kaybettikten sonra annesiyle yaşamaya başlayan 16 yaşındaki Fatmanur B., sürekli tartıştığı ileri sürülen ağabeyi Ahmet B. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, evdeki av tüfeğini alarak ağabeyine ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Ahmet B. olay yerinde hayatını kaybederken, Fatmanur B. evden kaçtı. Olay yerine gelen ekipler kaçan Fatmanur B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmet B.’nin cenazesi ise yakınları tarafından alınarak, Kolaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fatmanur B., jandarma ekipleri tarafından Yalnız Mahallesi Akyaka Mezarlığı yakınlarında gece saat 01.00 sıralarında yakaladı. Genç kız ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.