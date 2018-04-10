Kız kardeşini öldüren ağabeyin cezası belli oldu! Rezil savunma!

'SİLAH ADETE GİYSİ HALİNİ ALMIŞTIR' Sanık avukatı Murat Ayhan Gürdoğan, 3 sayfalık savunma dilekçesini okudu. Dilekçesinde, “Müvekkilim tuvalete bile silahla gitmektedir. Silah adeta giysisi halini almıştır. Öldürmek niyetinde olsa bir yere çağırır evde annesinin ve babasının yanında yapmazdı. Maktul ağabeyini alttan almak yerine arsızca ve umarsızca üste çıkmaya çalışmış, müvekkilime ağza alınmayacak en ağır hakaretlerde bulunmuştur. Maktül, ağabeyine kendini bilerek öldürtmek suretiyle intihar etmiştir” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine son sözü sorulan sanık, “Bir diyeceğim yoktur” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Erhan Timuroğlu’nu, “kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Cezada indirim yapılmasına yer olmadığını hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.Timuroğlu ailesinin avukatı Murat Ayhan Gürdoğan duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda yanlış bir algı var bu davayla ilgili, onu düzeltmek istiyorum. Kardeşin kızı erkeği olmaz, ben bu olaya kardeş cinayeti olarak bakıyorum. Bir kadın cinayeti olarak bakmıyorum" dedi.

AVUKATTAN SKANDAL AÇIKLAMA!



“Sinemaya gitti diye öldürdü falan gibi bir şey yok. Ceylan Timuroğlu, evli bir adamın üçüncü karısı olmak pozisyonundaydı” diyen ailenin avukatı, “Hiçbir ağabey bu duruma katlanamaz. Bir kere burada ağır ve haksız bir tahrik durumu var. Halbuki öldürmeye gitmemiş. Bu durumda bu kız kardeşin ne yapması gerekir. Suçluluk psikolojisiyle alttan alması gerekir. Bu olay ortaya çıkmış, abisinin huyunu suyunu biliyor, kızgınlık içerisinde. İnadına üzerine gitmiş, hakaretlerde bulunmuş, adeta intihar etmiş. Yani abisine kendisini öldürtmek suretiyle intihar etmiş. Bunun başka bir açıklaması yok” ifadelerini kullandı.