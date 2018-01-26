Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Bahçelievler'in Çobançeşme Mahallesi'nde dün sabaha karşı yaşanan olayda iddiaya göre fırın sahibi olan 28 yaşındaki ağabey Tufan G., kız kardeşinin kendisini arayarak eve ne zaman geleceksin demesinden şüphelenerek sabaha karşı saat 04.00 sıralarında kız kardeşiyle birlikte kaldığı evlerine gitti. Kapıyı anahtarla açarak içeri giren ağabey, salonda bulunan kanepenin üzerinde kız kardeşi ile 26 yaşındaki sevgilisi Soner Alkış'ı gördü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre Tufan G., belindeki silahı çıkartıp Alkış'ın kafasına 2 el ateş etti.

Silah sesleri üzerine vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, şoka giren genç kızı ekip otosuna alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alkış'ın olay yerinde can verdiğini tespit etti. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaçan saldırgan Tufan G., Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kız polise verdiği ilk ifadede cinayeti kendisinin işlediğini iddia etse de ağabeyi Tufan G. cinayetini işlediğini söyleyerek itirafta bulundu.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Cinayeti işleyen ağabey Tufan G. ile kız kardeşi Mine G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.