HABER

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 00:01 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul Bahçelievler'de fırın sahibi ağabey Tufan G., evlerinde yakaladığı kız kardeşinin sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Bahçelievler'in Çobançeşme Mahallesi'nde dün sabaha karşı yaşanan olayda iddiaya göre fırın sahibi olan 28 yaşındaki ağabey Tufan G., kız kardeşinin kendisini arayarak eve ne zaman geleceksin demesinden şüphelenerek sabaha karşı saat 04.00 sıralarında kız kardeşiyle birlikte kaldığı evlerine gitti. Kapıyı anahtarla açarak içeri giren ağabey, salonda bulunan kanepenin üzerinde kız kardeşi ile 26 yaşındaki sevgilisi Soner Alkış'ı gördü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre Tufan G., belindeki silahı çıkartıp Alkış'ın kafasına 2 el ateş etti.

Silah sesleri üzerine vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, şoka giren genç kızı ekip otosuna alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alkış'ın olay yerinde can verdiğini tespit etti. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaçan saldırgan Tufan G., Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kız polise verdiği ilk ifadede cinayeti kendisinin işlediğini iddia etse de ağabeyi Tufan G. cinayetini işlediğini söyleyerek itirafta bulundu.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Cinayeti işleyen ağabey Tufan G. ile kız kardeşi Mine G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savunması şoke etti: Vurmuş olabilirim, ama darp etmedim
Gelin ile görümce birlikte kaçtı
İki yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç şüphe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet sevgili Bahçelievler istanbul kız kardeş

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!

Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Okuyucu Yorumları 23 yorum
ellerine sağlık koçum ama iki tane de kız kardeşinin alnına çaksaydin daha iyi olacakti
@muhammet_tiryaki_1986 hangi çağda yaşıyorsun _??? karısı falan olsa anlarımda kız kardeşini ne yapacak kendine mi saklayacak ??? her kez kendi meşrebince bir şeyler yaşıyor .gaz vermeyin burada millete çok mu önemli keşke hepsi hayata olsaydı şimdi
@wega_pcc kızın başına bir haller gelince ceremesini kim çekecek? Her gün haberlerden izliyoruz sonra başlarına neler geliyor. Eve kız atmalar, bilmem neler... Avrupa'nın ahlaksızlığına değil bilimine, eğitimine özenin.
@wega_pcc karısı sevgilisi namusta kız kardeşi namus değilmi ne biçim yorum bu kardeşini öldür demiyorum ama sen resmen sacmalamışsın burda iyi sen kız kardeşini biriyle öyle görünce slm de gec onada ozaman yobaza bak beyine bak herifteki midesi geniş bunun belliki
abicim bu bir taktiktir kızın evine gitmeyeceksin bu sonuçları göze alarak gidersin gidersen..kızı çağıracaksın..önce dışarıda buluşacaksın ki abisi babası takip ediyor mu öğren sonra eve götür..
@gozcan_h5 Terzi kendi söküğünü dikemezmiş ya. Sakata gelme :D
Kadınlar şeytandır boşuna dememişler.
Belki 1 saat önce hayatları normal devam ediyorken... 3 kişinin hayatı da sonsuza kadar değişti.
Herzaman öldüren degil suçlu bazen ölendedir
O çocuğu eve alan kızın hiç sucu yok mu zorla tecavüz mü etmiş ki, bacısına bir şey yok elin adamını vur öylemi böyle namus olmazz
Kardeşini reddedersin, Allah'a havale edersin., yaşamına devam edersin. Ya da ömür boyu dört duvar arasında girersin. Seçime bak.
sanki porno film çevirmişler. abininde soyu belli değilmiş.
aferin yobaz comar. belki evleneceklerdi. 3 insanin hayatini kararttin
alan memnun satan memnun vaziyeti bizim örflerimize ters aslında iki yetişkin insanın anlaşarak birlikte olmasından doğal birşey yok her iki cinsınde ihtiyacı ama bunu birbirini kullanarak değilde sevgiyle olanından bunu yaparken agabeyin babanın annenin ta başından haberi olmalı ilişki türü her ne olursa yanlış yapılıyorsa yanlıştan dönülmesi için en etkili yoldur bir gen kız yada erkek ailesini saklar tanışmaktan kacarsa kesin kötü niyetlidir çok kötü olmuş abi hapse girecek kız dışarda fırın çalışırmı çalışmazmı allah bilir oçakları yıkıldı
bence büyük bir yanlis yapmış ikisini beraber öldürmesi gerekirken sadece lavugu öldürmüş kizida öldürseydi super. olurdu neyse yinede eline sağlık.kızı da artık çıkınca öldürsün
Bir daha tekrar çıktığında da seni ...
xzc
bacına da sıkaydın bari
2 tane az sıkmış eline sağlık olucaksa okumuş o... olsun :)
Fırını bize devret katil bey
Ülkemizde namus belası yüzünden yüzlerce insan katlediliyor. Keşke biraz daha duyarlı olunabilse, olunsa. Kimse ama hiç kimse bilemez o anda şahsın ne yaşadığını. Ölen şahıs kızın evine gitmeseymiş olmasaymış diyemiyoruz, vade dolunca başkaları ve birileri vekil kılınıyor işte. Hesabı alan azrail. Allah affetsin ne diyelim yazık...
Kız Sevgilisini Erkek Kardeşine Öldürtmek İstemiş. Onnun İçin İçgüdüsel Olarak İlk Etapta Cinayeti Üstlenmiş. O Saatte Telefon Edip Ne Zaman Geleceksin Demesi. Gel Öldür Demek. Bu Tanımıyormu Erkek Kardeşini. Bilmiyormu Huyunu?
@omer989936 yok daha neler... nasıl hayal gücü var sende arkadaş..
Diğer Haberler
Kapı kaç kere kilitlenmeli? 3 kere kilitleyenler dikkat!

Kapı kaç kere kilitlenmeli? 3 kere kilitleyenler dikkat!

Savunması şoke etti: Vurmuş olabilirim, ama darp etmedim

Savunması şoke etti: Vurmuş olabilirim, ama darp etmedim

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Boşanma aşamasındaki kocasına milyonluk tuzak!

Boşanma aşamasındaki kocasına milyonluk tuzak!

Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Ali Dede'den kötü haber!

Ali Dede'den kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.