Kız kardeşini terk ettiği için eniştesini öldürdü, tutuklandı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, boşanmak istediği kız kardeşini terk eden eniştesi Erkan Kaplan'ı (32) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Üzeyir Arslanbaş (29) tutuklandı.
Olay, 2 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde, D- 400 yolu Kösreli Mahallesi'nin yol ayrımında meydana geldi. Boşanmak istediği eşiyle yaşadığı evden ayrılan Erkan Kaplan, kayınbiraderi Üzeyir Arslanbaş ile sokakta buluştu. İkili boşanma konusunu konuşurken, tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Üzeyir Arslanbaş, aracından aldığı av tüfeğiyle Kaplan'a art arda ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kaplan, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kaplan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası av tüfeğiyle yakalanan Üzeyir Arslanbaş, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Üzeyir Arslanbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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