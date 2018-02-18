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Kız kardeşini ve eniştesini öldürdükten sonra intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 00:58 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, Mithat Memiş arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği kız kardeşi ve 2 eniştesini av tüfeği ile ateş ederek vurdu. Kız kardeşi ile bir eniştesinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına neden olan Mithat Memiş daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Olay saat 23.00 sıralarında, Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mithat Memiş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşi ve enişteleri ile kavga etti. Yaşadığı evden av tüfeğini alarak geri dönen Mithat Memiş, kız kardeşi Fikriye Memiş, eniştesi Ömer Memiş ve diğer eniştesi Ahmet Memiş'e doğru defalarca ateş etti.

Ömer Memiş ile eşi Fikriye Memiş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer eniştesi Ahmet Memiş ise yaralandı. Mithat Memiş daha sonra olayın yaşandığı evin yanındaki evine giderek kendisini de aynı silahla vurup intihar etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Ahmet Memiş'i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri her iki evde incelemelerde bulundu. Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin yakınları olay yerine gelirken, büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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sakarya cinayet intihar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Onu o araziye gömün. Gözünü toprak doyursun. Katil olarak gitti. Umarım geride küçük çocuklar yoktur. Büyüklerin savaşlarının, kavgalarının , cinayetlerinin cezasını hep onlar ödüyor.
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