Kız kardeşinin eve dönmemesinden sorumlu tutan eniştesini öldürdü

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde, İlhan U. (35), iddiaya göre, geçimsizlik nedeniyle evi terk eden kız kardeşinin geri dönmemesinden kendisini sorumlu tutan eniştesi Bülent Sökmen'e aralarında çıkan kavgada tabancayla kurşun yağdırdı. Sökmen, vücuduna isabet eden 9 kurşunla ölürken, kaçan İlhan U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 05.00 sıralarında Karacabey ilçesinin Karacaahmet Mahallesi’nde meydana geldi. İki çocuk babası Bülent Söken, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle evini terk edip babaevine dönen 20 yıllık eşinin geri dönmesi için kayınbiraderi İlhan U.’dan yardım istedi. Traktör tamircisi İlhan U.’nun araya girmesiyle kız kardeşi eve döndü ancak yine geçimsizlik nedeniyle babaevine geldi.
Bülent Söken, bu sabah yanına annesini de alarak yeniden kayınbiraderi İlhan U.'nun evine gitti ve eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa bir sürede kavgaya dönüştü. İlhan U., tabancasıyla Bülent Söken'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Söken olay yerinde öldü. Olayın ardından kaçan İlhan U.’nun yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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