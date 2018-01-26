Kız kardeşinin sevgilisiyle yakalayınca öldürdü! Cinayette şok detaylar

İstanbul Bahçelievler'de arkadaşlarıyla eğlenen Tufan G. (28), sabaha karşı kız kardeşiyle kaldığı eve geldi. Salonda kız kardeşi M. G.'nin (25) sevgilisi Soner Alkış'ı (26) gören Tufan G., iki el ateş ederek öldürdü.

Tufan Gül kaçarken, kız kardeşi M.G. ise polise verdiği ifadede, ayrılmak istediği için kendisini darp eden Soner Alkış'ı kendisinin öldürdüğünü iddia etse de ağabeyi Tufan G., cinayetini işlediğini söyleyerek itirafta bulundu.

Polis, yakaladığı ağabey ve kız kardeşinin ellerinden barut izi incelemesi yaptı. Katil, kriminal inceleme sonucunda ortaya çıkacak. (Sabah)