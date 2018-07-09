Kız kardeşler tren faciasında öldü, anneleri yaralandı (2)

KUZENLERİ DE ÖLMÜŞ

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ölen Özgenur ile kardeşi Gülce Dikmen'in teyzesinin kızısı Sena Köse'nin (15) de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kazada ölen 3 kuzenden geriye, birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldı.

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