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Kız kardeşler tren faciasında öldü, anneleri yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 13:44 | Son Güncelleme

KUZENLERİ DE ÖLMÜŞ Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ölen Özgenur ile kardeşi Gülce Dikmen'in teyzesinin kızısı Sena Köse'nin (15) de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Kız kardeşler tren faciasında öldü, anneleri yaralandı (2)

KUZENLERİ DE ÖLMÜŞ
Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ölen Özgenur ile kardeşi Gülce Dikmen'in teyzesinin kızısı Sena Köse'nin (15) de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kazada ölen 3 kuzenden geriye, birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldı.

FOTOĞRAFLI

Kız kardeşler tren faciasında öldü, anneleri yaralandı (2)Kız kardeşler tren faciasında öldü, anneleri yaralandı (2)Kız kardeşler tren faciasında öldü, anneleri yaralandı (2)

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