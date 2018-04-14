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Kız kardeşlerin, kadın doktora saldırı anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babalarının yaşamını yitirmesinin ardından Uzm.

Kız kardeşlerin, kadın doktora saldırı anı kamerada

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babalarının yaşamını yitirmesinin ardından Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz'a saldırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan iki kadın ve doktorları tehdit ettiği öne sürülen 2 kardeşi ilk duruşmada serbest bırakıldı. İki kadının doktora saldırdığı olaya ilişkin hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babalarının geçen Şubat ayında hayatını kaybetmesinin ardından S.Ü. (37) ile kardeşi Z.Ü. (20), göğüs hastalıkları bölümünde görevli Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz'a saldırarak yaraladı. İki kız kardeşin, saldırı anları hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde doktor Tuba Çıkmaz ile bir süre konuşan iki kardeşin daha sonra saldırdığı ve saçından tutarak yerde sürükledikleri görüldü.
Olayın ardından aynı kız kardeşler S.Ü. ve Z.Ü. aileden E.Ü. ve A.Ü. isimli erkek şüpheliler hastanede doktorları ve başhekimi tehdit ettikleri gerekçesiyle tutuklanırken, kaçan kız kardeşler de saklandıkları evde yakalanarak tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'kasten yaralama, tehdit, görevini yaptırmamak' suçlarından dava açtı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar S.Ü., Z.Ü., erkek sanıklar E.Ü., A.Ü. ve tutuksuz yargılanan F.K. katıldı. Yaralandıktan sonra 3 ay rapor verilen doktor Tuba Çıkmaz ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada ayrıca Tuba Çıkmaz’ın avukatı ve diğer doktorları temsilen Sağlık Bakanlığı avukatı yer aldı.
Tutuklu sanıklardan Z.Ü. doktor Tuba Çıkmaz'ın kendilerine babalarının 75 yaşında olduğunu ve ilgilenmediğini söylediğini öne sürerek, "Biz doktor hanıma babamın durumunu sorduk. Doktor hanım 'Babanız 75 yaşında onunla ilgilenmiyorum, ölsün' dedi. Biz de '75 yaşında da olsa o da can. Neden ilgilenmiyorsunuz? Yemin etmediniz mi?' dedik. Yine ilgilenmeyeceğini söyleyince biz zaten çok üzgündük ve o sinirle olay yaşandı. Pişmanım. Böyle olsun istemezdik. Doktor hanım yoğun bakım önünde ablamla ağladığımızı görmesine rağmen bize 'babanız 75 yaşında ölsün' demiştir. Bu söylemin çok yanlış olduğunu düşünüyorum" dedi. Tutuklu erkek sanık E.Ü. kimseyi tehdit etmediklerini belirterek, "Kardeşim Cumhurbaşkanımıza kadar gidip, şikayet edeceğini söyledi. Polis memurlarına karşı herhangi bir müdahalemiz olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.
Mahkeme, savunmaların ardından 4 tutuklu sanığın, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Kız kardeşlerin, kadın doktora saldırı anı kameradaKız kardeşlerin, kadın doktora saldırı anı kameradaKız kardeşlerin, kadın doktora saldırı anı kameradaKız kardeşlerin, kadın doktora saldırı anı kamerada

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