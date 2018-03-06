HABER

Kız kardeşlerini kaçıran şahsı baltayla ağır yaralayan 4 zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’dan evli olan kız kardeşlerini kaçıran şahsı, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde balta ve demir sopalarla döverek ağır yaralayan 3 kardeş ile 1 kişi tutuklandı.Olay, 15 Şubat 2017 tarihinde Şanlıurfa’da meydana gelmişti.

Kız kardeşlerini kaçıran şahsı baltayla ağır yaralayan 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’dan evli olan kız kardeşlerini kaçıran şahsı, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde balta ve demir sopalarla döverek ağır yaralayan 3 kardeş ile 1 kişi tutuklandı.
Olay, 15 Şubat 2017 tarihinde Şanlıurfa’da meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre evli ve çocuk sahibi olan S.C.(26) adlı kadın, M.A.Ç.(32) tarafından kaçırılmıştı. Olayın ardından 1 yıl sonra ailesine mesaj atan S.C. Darıca’da bir evde olduğunu ve geri dönmek istediğini söylemişti. Atılan mesaj sonrasında Kocaeli’ye gelen S.C.’nin ağabeyleri H.Ç.(29), A.Ç.(33), M.Ç.(31) ve arkadaşları S.Ç.(31) Darıca’daki adrese gitmiş, evin kapısını balta ve demir sopalarla kırarak içeri girmişlerdi. 4 şahıs, içerde kız kardeşlerini kaçıran M.A.Ç.’yi demir sopa ve balta ile darp ederek, S.C.’yi de yanlarına alarak Şanlıurfa’ya dönem üzere yola çıkmıştı.
Ağır yaralanan M.A.Ç.’nin yakınlarının şikayeti üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu’da düzenledikleri operasyonla darp olayına karışan H.Ç.(29), A.Ç.(33), M.Ç.(31) ve arkadaşları S.Ç.’yi (31) gözaltına almıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşına çıkartılan şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Kız kardeşlerini kaçıran şahsı baltayla ağır yaralayan 4 zanlı tutuklandı

Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!
Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?
Ahmet Kural, Sıla'ya tokat attı mı?Ahmet Kural, Sıla'ya tokat attı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ’da ev yangını, bir kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da ev yangını, bir kişi hastaneye kaldırıldı

'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

Adana’da zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1 yaralı

Adana’da zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.