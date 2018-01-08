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Kız öğrenciler öğretmenlerine söyleyince ortaya çıktı!

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 10:59 | Son Güncelleme 4 saat önce

Konya'daki bir imam hatip ortaokulunda kantin işleten 59 yaşındaki A.U., 13 ve 14 yaşlarındaki 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla 'çocuğa cinsel istismar' suçundan her bir taciz olayı için 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızlar yaşadıklarını mahkemede anlattı.

Kız öğrenciler öğretmenlerine söyleyince ortaya çıktı!

Olay, 2017 yılının Mart ayında, kent merkezindeki bir imam hatip ortaokulunda meydana geldi. Okulda kantin işleten A.U., iddiaya göre, sınıf arkadaşı olan S.Y. (14) ile S.S.'yi (13) kantine geldiklerinde fiziki olarak taciz etmeye başladı. A.U., tostlarını kendileri yapmaları için tezgahın arkasına geçmelerine izin verdiği kız öğrencilere burada da tacizde bulundu. Öğrenciler de bu sırada A.U.'nun elini itip, bağırarak, tacizden kurtuldu.

Öğrenciler, daha sonra acıktıklarında kantine gitmeyip, arkadaşlarına sipariş vermeye başladı. A.U.'nun fiziki ve sözlü tacizlerini her geçen gün artırması üzerine S.Y. ve S.S., durumu rehber öğretmene anlattı. Rehber öğretmenin de kendisine anlatılanları okul yönetimine söylemesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. A.U., suç duyurusu üzerine tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığınca, A.U.'nun, 2 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerine sürekli tacizde bulunduğu, tacizini zaman zaman sözlü olarak da gerçekleştirdiği, öğrencilerin yaşları dikkate alınarak, iftira atmaları için bir neden olmadığı gerekçeleriyle 'çocuğa cinsel istismar' suçundan yargılanması talep edildi. Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.U., duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Mağdur öğrencilerden S.Y., duruşmadaki ifadesinde, "Biz, sınıf arkadaşıyız. Aynı servisle birlikte okula gidip, geliyoruz. Sabahları ders başlamadan yarım saat kadar önce okulda oluyoruz. Kahvaltı yapmak için kantine gittiğimizde bizim tezgah arkasına geçerek, tost yapmamıza izin veriyordu. Bir süre sonra bizi taciz etmeye başladı" diye konuştu.

S.S. ise "Bu tacizler hemen hemen her gün oluyordu. Tacizlerin dozunu gittikçe artırdı. Biz, 'Yapma' dedikçe yapmaya devam etti. Bize cinsel içerikli sözler söylüyordu. Biz de durumu öğretmenimize söyledik. Onlar da polise haber verdi" dedi.

Mahkeme heyeti, A.U.'yu taciz suçunu birden fazla gerçekleştirdiği gerekçesiyle her bir taciz olayı için 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

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Konya cinsel taciz cinsel istismar hapis imam hatip

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yeniaktürkiye konya ve imamhatip bermuda şeytan üçgeni daha ne olsun
akpnin yüksek oy aldığı yerlere bakın fuhuş zina hırsızlık ve cinayet zirvede balık baştan kokuyor
BU TİP VAKALAR NEDEN HEP KURAN KURSU YADA İMAMHATİPLERDE OLUYOR.....
bastırılmış duyguları olan insanlar buralarda daha fazla da ondan.
@ilkerim_can bu kantinci senin cinsinden olmalı
Her haberin altina uzun uzun hikayeler yazan arkadaslar bunada bir yorum yapsaniz ya hadi. cocuklar tahrik etmistir dimi adami? Türkiye nereye gidiyor görün. Çolugunuzu cocugunuzu guvenilir yere gonderiyoruz diye ahkam kesersiniz isinize gelince bunlar yasanincada sesiniz cikamaz boyle iste.
Hapishanede çürü şimdi..
Beter olsunlar. Ama şu dikkatimi çekti. Bu olayın daha beteri Ensar Vakfında, Cami kuran kurslarında, sözde cami hocalarıncada bu iğrençlikler yapıldı. Bu kurum ve kişilerinde en ağır cezayı aldıklarını duyacak mıyız. Yoksa bu aşağılık olayı yapan kantinci, kantinci olduğu için mi ceza aldı???
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