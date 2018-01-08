Kız öğrenciler öğretmenlerine söyleyince ortaya çıktı!

Olay, 2017 yılının Mart ayında, kent merkezindeki bir imam hatip ortaokulunda meydana geldi. Okulda kantin işleten A.U., iddiaya göre, sınıf arkadaşı olan S.Y. (14) ile S.S.'yi (13) kantine geldiklerinde fiziki olarak taciz etmeye başladı. A.U., tostlarını kendileri yapmaları için tezgahın arkasına geçmelerine izin verdiği kız öğrencilere burada da tacizde bulundu. Öğrenciler de bu sırada A.U.'nun elini itip, bağırarak, tacizden kurtuldu.

Öğrenciler, daha sonra acıktıklarında kantine gitmeyip, arkadaşlarına sipariş vermeye başladı. A.U.'nun fiziki ve sözlü tacizlerini her geçen gün artırması üzerine S.Y. ve S.S., durumu rehber öğretmene anlattı. Rehber öğretmenin de kendisine anlatılanları okul yönetimine söylemesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. A.U., suç duyurusu üzerine tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığınca, A.U.'nun, 2 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerine sürekli tacizde bulunduğu, tacizini zaman zaman sözlü olarak da gerçekleştirdiği, öğrencilerin yaşları dikkate alınarak, iftira atmaları için bir neden olmadığı gerekçeleriyle 'çocuğa cinsel istismar' suçundan yargılanması talep edildi. Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.U., duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.