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Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 18:15 | Son Güncelleme 10 saat önce

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir özel hastanede, stajyer kız öğrencilerin soyunma odasına yerleştirilen cep telefonu ile gizlice görüntü çekilmesi olayı ile ilgili gözaltına alınıp, dün sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.A. (37), savcının itirazı üzerine bugün tutuklandı.

Nazilli'deki bir özel hastanede staj yapan 4 kız öğrenci, önceki gün sabah, kendileri için ayrılmış olan soyunma odasına gizlenmiş bir kutu buldu. Kutunun içerisinde görüntü kaydı yapan cep telefonu olduğunu fark eden öğrenciler, bunu hastane başhemşiresine vermek istedi. Bu sırada temizlik görevlilerinden F.U., öğrencilerin elinden kutuyu alarak uzaklaştı. Kız öğrenciler yaşadıklarını hastane yönetimine ve okul müdürlerine anlattıktan sonra, gizlice görüntülerinin çekilmesiyle ilgili savcılığa da şikâyette bulundu. Savcılık tarafından, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçu çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, temizlik görevlileri F.U. ile İ.A.'yı gözaltına alıp, evlerinde arama yaptı. Aramada, F.U.'nun evinde, hastanedeki soyunma odasına olay günü kayıt amaçlı bırakılan cep telefonu ele geçirildi. F.U. ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını ve İ.A.'nın yönlendirmesiyle kız öğrencilerin elinden telefon kutusunu aldığını söyledi. F.U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli İ.A.'nın ise kız öğrencilerin soyunma odasına cep telefonunu kendisinin koyduğunu belirtip, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcının itirazı üzerine bugün tekrar gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İ.A., bu defa tutuklanıp, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi'ne gönderildi.

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