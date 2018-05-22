HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kız öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel organını göstererek binaya çağırdığı öne sürülen Fatih Yavuz (40), tutuklandı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel organını göstererek binaya çağırdığı öne sürülen Fatih Yavuz (40), tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Öğün Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Yavuz, okula gitmek için aynı sokakta oturan arkadaşını bekleyen C.Ö.'ye iddiaya göre cinsel organını gösterdi, ardından da bulunduğu binaya çağırdı. C.Ö.'nün ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Fatih Yavuz, sorgulanmak üzere Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı; 3 şüpheli yakalandıCep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı; 3 şüpheli yakalandı
Bu hafta sonu Trumpland’de çocukları ‘topaç süsleme atölyesi’ bekliyorBu hafta sonu Trumpland’de çocukları ‘topaç süsleme atölyesi’ bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Pelda K.’nın çocukları için Aile Bakanlığı devreye girdi

Pelda K.’nın çocukları için Aile Bakanlığı devreye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.