Kız öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel organını göstererek binaya çağırdığı öne sürülen Fatih Yavuz (40), tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Öğün Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Yavuz, okula gitmek için aynı sokakta oturan arkadaşını bekleyen C.Ö.'ye iddiaya göre cinsel organını gösterdi, ardından da bulunduğu binaya çağırdı. C.Ö.'nün ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Fatih Yavuz, sorgulanmak üzere Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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