HABER

Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 12:53 | Son Güncelleme 2 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kız öğrenci F.N.'yi (8) sınıfta soyup 'Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis' dediği ve başını duvara vurduğu iddia edilen sınıf öğretmeni D.L. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan Antalya 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava

Antalya'da, Mayıs 2016'da Hacı Hafize Saygan İlkokulu'nda ikinci sınıfları okutan kadın öğretmen D.L., iddiaya göre, öğrencisi F.N.'nin kıyafetlerinin temiz olmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Sınıf öğretmeni, F.N.'nin 'pis' olduğunu ispatlamak için soyunmasını istedi ve onu "Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis" diyerek sınıfta dolaştırdı ve başını duvara vurdu.

Sınıftaki öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler harekete geçti. Öğretmenin sınıfta iç çamaşırlarıyla dolaştırdığı F.N.'nin ailesine ulaşan veliler, onunla birlikte öğretmen D.L. hakkında şikayetçi oldu.

BARO SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul ile Başkan Yardımcısı avukat Yadigar Gedik Toy da D.L. hakkında 30 Aralık 2016'da suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, öğrencisinin giysilerini çıkartıp iç çamaşırıyla dolaştırdığı iddia edilen öğretmenin beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğa işkence, kasten yaralama ve hakaret suçundan cezalandırılması talep edildi. Başvuru dilekçesinde suçu bildirmeyen kamu görevlileri hakkında da ihmal suretiyle işkence suçuna iştirak suçundan işlem yapılması istendi.

Okul bahçesinde öğretmene saldırı anı!

İDARE MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce D.L. hakkında Haziran 2016'da 2 ayrı idari soruşturma açıldı, görev yeri değiştirildi. Ancak Muratpaşa Kaymakamlığı, suçun görev esnasında işlenmediğini savunarak D.L. hakkında yargılanmaya yönelik soruşturmaya izin vermedi. Bunun üzerine Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, karara itiraz etti. Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi Muratpaşa Kaymakamlığı'nın kararını bozdu.

Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı sonrası harekete geçen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, sınıf öğretmeni D.L. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasında sonra sınıf öğretmeni D.L. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. F.N.'nin babası A.Ş. ve olaya tanık olduğunu söyleyen öğrenci velilerine ait ifadelerin de yer aldığı iddianame sonrasında D.L. hakkında 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Muratpaşa

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Kaçak babaya zorunlu DNA! Almanya'da yasak aşk

Kaçak babaya zorunlu DNA! Almanya'da yasak aşk

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 31 yorum
chp li beldelerde sıradan olaylar
çocuk be çocuk,mhp chp akp yle ne alakası var.haysiyetsiz şeref yoksunu
@ayrla25 öğretmenleri belediyeler mi atıyor tek sorum budur.
@ayrla25 SORUŞTURMA İZNİ VERMEYEN AKP NİN KAYMAKAMINI SORGULASANA BEYNİN VARSA...
@ayrla25 sizin gibi örümcek beyinlilerden neftret ediyorum RESMEN DÜNYA KALABALIĞISINIZ SİZ..
@ayrla25 evet sizin beldelerdeki bademcileride biliriz
cocuk icin bir ömür boyu tasiyacagi agir travma, cok utandirici bir durum, demek ki bu kadindan ögretmen olmaz, belli.
@lilly_2017 evet öğretmenin yaptığı yanlış haklıdır demiyorum ama çocuğun ailesininde hiç suçu yok mu?? kadın öğretmenlerden değinmişsin ben ilkokulda iken, bir öğretmenim vardı bahar hanım her aklıma geldiğinde gülümserim çok iyi bir öğretmendi çocukları gibi severdi bizi allah razı olsun ondan, ortaokul yıllarımda bir bayan öğretmenim daha vardı hergün döverdi beni halada aklımdan çıkmıyor herseferinde beddua ediyorum bilmiyorum neden dövüyordu halada çözmüş değilim
Bir eğitimci olarak bu olayın gerçek olmadığına inanmak istiyorum. Şayet gerçekse, bu öğretmen ruh hastası demektir. Elbette sınıfta derslerini çalışmayan, üzeri temiz olmayan, derste uyuyan vb. öğrenci profili olacaktır. Eğitimcilik bu sebeplerin altında yatan nedenleri bulmaktır. Bu sayede her kazandığımız çocuk vatanımıza kazandırdığımız geleceğimizdir. Çocuklarımızı üzerindeki pis elbisesiyle, kirli elleriyle değerlendirmek çok yanlıştır. Unutmayalım ki çocuklarımızın hepsi tertemiz saftır. Duyguları, düşünceleri tertemizdir. İşte eğitimci olmak çok zor meslektir. Çocuğu kurtarmak sanattır
çocuğa o şekilde bir muamele çok yanlış varsa çok pis bir durum veya koku ve sürekliyse çağır çocuğun ailesini onlara söyle sıkıntını... Öğretmenlerde Öğrencilerde iyice azıttı ne olacak bu memleketin hali böyle Allah bilir...
Eğitimcinin yaptığına bak.Lağımdan bile geliyor olsa bu yaptığını haklı çıkarmaz.MEBin kararı da komik olmuş.Memur mesaide ise görevde demektir.
öğretmen burada haklıdır.kıza iç çamaşırına kadar soyup sınıf içinde gezdirmesi şundandır.:ibreti alem olması ve diğer öğrencilere ders olması içindir.aynı zamanda kızın annesine de mesajdır.
çüşşşşş 8 yaşında bebe la o daha ayıp hocaaa
Şu geri kalmış ülkelerde görev yeri değiştirmeye illet oluyorum yemin ediyorum yani bu kadar aymazlığın olduğu bir ülke görülmemiştir ya. Yeni yerde yeni suçlarına devam et mantığı nedir ya.
ön yargılı olmayalım diğer öğrenci ve öğretmenleri konuşmalarını da göz önüne almalı DOĞRULUK payı ne kadar
Görevi kötüye kullanmaktan dava açılsın kesinlikle öğretmene ceza verilmeli
SORUŞTURMA İZNİ VERMEYEN AKP NİN ATADIĞI KAYMAKAM NEDEN SORGULANMIYOR??
ŞUNA BAKIN BUNA ÖĞRETMEN DEMEK İNSANLIĞA AYKIRI
Bu Çocuğun Velisi Bu Öğretmeni Okul Önünde Soysa Sosyal Medyadada Yayınlasa Sonuna Kadar Haklı
Ailenin hiçmi kusuru yok? Kesinlikle öğretmeni savunmuyorum fakat,biz nasıl çocuğumuzu 2 günde bir yıkayıp okula gönderiyorsak,hergün çamaşırlarını değiştir çocuğum temiz ol diyorsak hata mı ediyoruz! Temizlik imandan gelir hergün abdest alıp belirli bölgelerimizi yıkarız,Allahın emridir çünki temizlik. Ve hiç kimse çocuğunun kirli pasaklı bir arkaşının yanında durmasını istermi?yanında durursada akşama bit ve pire aramazmı saçlarının dibinde? öğretmene gelince ne kadar tabiki bilemiyoruz aieye telkinde bulundumu bulunmadımı?ama çocuğu o şekilde ifşa etmemeliydi,o daha bir çocuk ve savunmasız.
çocuğun elbisesi pis ise temiz çamaşır hediye al evinde değiştirsin sende pis olanları götür evinde yıka. yıkamıyorsan ver bize annem yıkar ütüler verir hiçte gocunmaz. Senin gibi eğitimciler toplumu cehalete kavgaya kabalığa sürüklüyor.
Bende öğretmenim yalnız küçük bir öğrenci bana ne diyebilir ki veya beni ne yaparak kızdırabilir bilmiyorum. ama bildiğim tek birşey var öğretmenin bu davranışını hakkı çıkaracak hicbir gerekçe olamaz.
Bu teknoloji AKP tarafından üretilmiştir. Lütfen şikayetlerinizi AKP'ye iletiniz.Garanti kapsamında olmadığını söylemiştik. Ama siz halen almaya devam ediyorsunuz.Tabii sizde haksınız reklamın iyisi kötüsü olmaz.
Okurken gözlerim doldu. Benimde 2 çocuğum var ve öğretmen çocuklarımı bu şekilde rezil etse ne yapardım bilmiyorum. Madem böyle düşünüyorsun çağır önce velisiyle konuş. Durumları müsait değilse hayr yap sen giydir, temizle. Eşim hemşire ve cebinden çok ilaç vs alıp vermiştir. Devlet nasıl sonuna kadar senin arkandaysa sen de sana verilen görevi sonuna kadar hak ederek yerine getirmelisin.
Bende bu öğretmen müsvettesini soyup tecavüz etmek istiyorum yanlış anlaşılmasın zevk amacıyla değil sadece intikam için......
öğretmen olmuşsun ama insan olamamışsın derler böylesine. Üzerindeki öğretmen yada hoca ünvanı acilen alınmalı. Çocuğun o anki halini düşündükçe insan sinirlerine hakim olamıyor
öğretmenin bir yarası var herhalde küçücük çocuğu böyle zor duruma düşürerek hangi ezik duygularını tatmin etti acaba insan çıktığı yeri unutursa böyle densiz oluyor işte
Bu öğretmen kılığındaki cani , buna göz yuman kamu görevlileri , soruşturmaya izin vermeyen mülki amir toplumun önünde soyulmalı ve donlarının ne kadar pis olduğu herkese gösterilmelidir. Bunlar üç beş cezayla yırtacak fakat çocuk ömür boyu travma yaşayacak. Ne güzel adalet...
Evet o kadından öğretmen olmaz. Cezalandırılmalı da peki çocuğunun bakımını yapamayacak durumdaki insanların anne baba olması sorun değil mi? Ben de görüyorum okula giden çocukların kimisi pırıl pırıl kimisi saçı başı, kıyafeti pislik içinde. Öğrenci duyarlılığı yapacaksak velisine de bakmak lazım.
İŞTE BİR İNSANI SADECE SINAVA YADA TORPİLE DAYALI ÖĞRETMEN YAPARSAN OLACAĞI BUDUR
Ögretmen öğreten kadarda annedır demekkı sen üvey annesın
Diğer Haberler
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası

3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası

Konya'da site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı

Konya'da site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.